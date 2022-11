Vöhringen

vor 17 Min.

Neue Ausstellung in Vöhringen: Vielfältigkeit im Oberen Foyer

Auch dieses Kunstwerk können Besucherinnen und Besucher im Oberen Foyer in Vöhringen betrachten.

Plus Die 13. Jahresausstellung des Kunstforums Vöhringen wurde im Oberen Foyer des Wolfgang-Eychmüller-Hauses eröffnet. 14 Künstler stellen ihre Werke aus.

Von Ursula Katharina Balken

Ein riesiger, Leinwand-füllender Frosch blickt mit großen fragenden Augen in die Welt, ein König, dem die Zigarette lässig im Mundwinkel hängt, der pittoreske Häuserwinkel in einer alten Stadt - das sind nur einige Eindrücke von Werken verschiedener Vöhringer Künstler, die von nun an im Rahmen der Jahresausstellung des Kunstforums Vöhringen bestaunt werden können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

