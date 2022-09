Neue integrative Gruppe entsteht am Kindergarten Nord

Lokal Die Stadt Vöhringen nimmt viel Geld in die Hand, um das bestehende Kita-Gebäude umzubauen und zu erweitern. Die neue Gruppe bietet Platz für 15 Kinder.

Die Bauarbeiten am Vöhringer Kindergarten Nord haben schon im Juli begonnen – jetzt vollführten Vertreter von Stadt, Kindergarten und Elternbeirat den offiziellen Spatenstich. Eine zusätzliche integrative Gruppe wird dort künftig unterkommen, das gesamte Haus generalsaniert.