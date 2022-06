Neue Moschee in Vöhringen: Endlich wird gebaut

Lokal Das geplante Bauprojekt der muslimischen Gemeinde in Vöhringen stieß nicht überall in der Stadt auf Gegenliebe. Doch die Streitigkeiten wurden beigelegt, auf der Baustelle tut sich was.

Lange genug arrangierten sich die Mitglieder der muslimischen Gemeinde in Vöhringen nun mit einem Provisorium als Moschee. Lange war auch die Zeit -von der ersten Idee über die Planungen bis zur endgültigen Baugenehmigung. Schön, dass die Gemeinde jetzt endlich mit den ersten Arbeiten auf dem Grundstück loslegen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen