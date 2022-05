Pläne für die neue Rathaus-Mitte in Vöhringen werden jetzt ausgelegt

Plus Der Stadtrat trifft einen wichtigen Beschluss zur Umgestaltung des Zentrums von Vöhringen. Fraglich ist allerdings, ob es genügend Parkplätze geben wird.

Die Entwicklung der schon seit Jahren diskutierten "Neuen Rathaus-Mitte" im Zentrum Vöhringens ist seit Mittwochabend einen Schritt weiter: Der Stadtrat hat dem Bebauungsplanentwurf, der die architektonischen Möglichkeiten in dem Areal festlegt, fast einmütig zugestimmt.