Vöhringen

vor 17 Min.

"Neue Rathausmitte": Der Bürgermeister erläutert, wie es weiter geht

Plus "Natürlich wird die Neue Rathausmitte grün sein", betont der Vöhringer Bürgermeister. Und er lüftet den Schleier, wer als Investor für das Projekt geplant ist.

Von Thomas Vogel Artikel anhören Shape

Zuletzt war es am Vöhringer Ratstisch turbulent geworden, wenn die "Neue Rathausmitte" auf der Tagesordnung stand. Die SPD verlangte Abstriche bei den Gebäuden, eine Mehrheit aus CSU und FWG hielt dagegen und damit an der bisherigen Planung für das Großprojekt fest. Dass besseres Anschauungsmaterial – wie eine Simulation der künftigen stadträumlichen und architektonischen Situation – der Diskussion gutgetan hätte, räumte Bürgermeister Michael Neher unumwunden ein. Jetzt aber richtet sich sein Blick nach vorn. Im Gespräch mit unserer Redaktion gibt er ausführlich Auskunft.

Spätestens im Oktober solle demnach der Stadtrat über den Satzungsbeschluss befinden und damit endgültig das Baurecht für das Areal schaffen. Im kommenden Jahr, so der Fahrplan, solle mit dem Straßenbau begonnen werden, in den darauffolgenden Jahren dann der Hochbau realisiert werden. Vorgesehen seien bis zu 45 Wohnungen, die weiteren Nutzungen oblägen dem Investor, der dazu bereits in Gesprächen mit potenziellen Interessenten sei. Ein Café und ein Ärztehaus wurden zuletzt immer wieder ins Spiel gebracht. Für Neher nicht weniger wichtig aber sind die zukünftigen innerstädtischen Wohnungen. Ein Bedarf dafür sei vorhanden: "Wenn man älter wird, kann ein großes Einfamilienhaus zur Last werden", sagt er. Eine mögliche Klientel hat er bereits vor Augen: Stadtrückkehrer, welche die Annehmlichkeiten der kurzen Wege schätzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen