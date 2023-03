Neue Rathausmitte: Kritik an den Plänen in Vöhringen reißt nicht ab

Plus Die „Neue Rathausmitte“ rückt wieder ein Stück näher. Doch einige Vöhringer Stadträte bekommen deswegen nun Bauchweh.

Die Umsetzung des Projekts „Neue Rathausmitte“ rückt immer näher. In seiner jüngsten Sitzung hat der Bau- und Verkehrsausschuss zwei Büros für die weiteren Planungen beauftragt. Beide sind sie bereits gut in die komplexe Aufgabe eingearbeitet.