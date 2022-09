Vöhringen

vor 18 Min.

Neuer evangelischer Vikar freut sich auf seine Zeit in Vöhringen

Sebastian Ziegler, 28, wird zweieinhalb Jahre als Vikar in der evangelischen Martin-Luther-Gemeinde in Vöhringen arbeiten.

Lokal Sebastian Ziegler hat seine Tätigkeit als Vikar der evangelischen Kirchengemeinde in Vöhringen begonnen. Ein Camp in Italien war für ihn richtungsweisend.

Von Ursula Katharina Balken

Die Freude ist groß in der evangelischen Kirchengemeinde in Vöhringen. Sebastian Ziegler hat dort am Sonntag sein Amt als Vikar angetreten. Es gab zahlreiche Glückwünsche für den angehenden Pfarrer. Im Gespräch mit unserer Redaktion beschreibt er seine Vorfreude und erzählt, was ausschlaggebend für seine Berufswahl war.

