Neuer Stadtrat in Vöhringen: Die Lücke in der FWG ist wieder besetzt

Der Vöhringer Stadtrat hat ein neues Mitglied: Martin Schwehr ist in der Fraktion der Freien Wähler für den verstorbenen Anton Bidell nachgerückt.

Martin Schwehr hat am Donnerstag erstmals am Vöhringer Ratstisch Platz genommen. Er ist Nachrücker für den im April verstorbenen Anton Bidell. Schwehr wird die Fraktion der Freien Wähler künftig nicht nur in den Vollversammlungen des Stadtrats, sondern auch im Bau- und Verkehrsausschuss sowie die Stadt im Verein für Naherholung vertreten. Die neue Tätigkeit begann für ihn mit dem Zeremoniell der Vereidigung durch Bürgermeister Michael Neher. Schwer ist wie berichtet nun schon der sechste Nachrücker im Vöhringer Stadtrat in der laufenden Wahlperiode. (thv)