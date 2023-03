Neuer Transformator im Vöhringer Umspannwerk hat mehr Leistung

Per Schwertransporter ist ein neuer Trafo ans Umspannwerk in Vöhringen geliefert worden. Er wird benötigt, um die Anlage für die Zukunft zu wappnen.

Mehr Kapazität für die künftige Energieversorgung in der Region: Im Umspannwerk Vöhringen ist ein neuer Transformator angeliefert worden. Das Bauteil ist nach Angaben der LEW Verteilnetz GmbH (LVN) mit 40 Megavoltampere (MVA) besonders leistungsstark und leise und ersetzt den 16-MVA-Vorgänger. Hintergrund ist die wachsende Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien in der Region.

Der 110/20-Kilovolt-Trafo wurde per Schwertransporter vom Hersteller SGB aus Regensburg auf das Gelände im Süden von Vöhringen gebracht. Er ist rund neun Meter lang, drei Meter breit, vier Meter hoch und wiegt etwa 65 Tonnen. Wie die LVN mitteilt, legte der Spezialtransport den größten Teil der Strecke in den frühen Morgenstunden zurück, um den Straßenverkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Am Mittag kam er in Vöhringen an. Ein Kran hob anschließend den Trafo vom Transporter und setzte ihn auf sein Fundament im Umspannwerk. Danach wurde er angeschlossen und getestet, in diesen Tagen soll er auch in Betrieb gehen. Die Versorgung der Stromkundinnen und -kunden sei währenddessen durch einen weiteren 110/20-kV-Trafo am Umspannwerk gesichert, berichtet die LVN.

Im Juni wird ein weiterer Trafo in Vöhringen angeliefert

Der Mitteilung des Unternehmens zufolge spielt das Umspannwerk eine wichtige Rolle bei der Stromversorgung Vöhringens und der umliegenden Kommunen. Transformatoren wandeln die elektrische Spannung zwischen den verschiedenen Spannungsebenen (Hoch-, Mittel- und Niederspannung) um und machen den Strom für die jeweilige Spannungsebene kompatibel. Mit dem nun angeschlossenen Trafo und einem neuen 350-MVA-Hochspannungstransformator, der im Juni ans Umspannwerk geliefert wird, ist Vöhringen nach Angaben der LVN auch in Zukunft dafür gerüstet, zusätzliche Strommengen aus erneuerbaren Energien aufzunehmen und in das Verteilnetz einzuspeisen.

Zur Erklärung: Das deutsche Stromnetz ist unterteilt in Übertragungsnetze (Höchstspannung) und Verteilnetze (Hochspannung, Mittelspannung und Niederspannung). LEW Verteilnetz ist Verteilnetzbetreiber im Südwesten Bayerns. Die oft als „Stromautobahnen“ bezeichneten Übertragungsnetze dienen zur europaweiten Übertragung des Stroms. Sie nehmen Strom aus Großkraftwerken oder in den Verteilnetzen dezentral erzeugten Strom auf und transportieren diesen mit einer Höchstspannung von 380 Kilovolt (kV) zu den Verbrauchsschwerpunkten.

So funktioniert das Stromnetz in Deutschland

Auf der Ebene der Verteilnetze wird der Strom in Hoch-, Mittel- und Niederspannung übertragen. Hochspannungsnetze (110 kV) übernehmen die regionale Verteilung von Strom. Sie verbinden wichtige Netzknotenpunkte in einer Region, etwa Ballungszentren oder sehr große Industriebetriebe. Mittelspannungsnetze (10 oder 20 kV) verbinden die kleineren Ortschaften. Auf dieser Spannungsebene erfolgt die Versorgung von Industrie- und größeren Gewerbebetrieben. Auch größere Anlagen zur Stromerzeugung speisen hier ein, etwa Windkraftanlagen oder Solarparks. Niederspannungsnetze (230 beziehungsweise 400 Volt) sind für die Feinverteilung von Strom zuständig. Private Haushalte, kleinere Industriebetriebe, Gewerbe und Verwaltung beziehen hierüber ihren Strom beziehungsweise speisen selbst erzeugten Strom ein. Die Niederspannung entspricht damit dem „Strom aus der Steckdose“.

