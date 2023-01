Vöhringen

vor 32 Min.

Neues Buch über Vöhringen: "Zeitreise in faszinierenden Bildern"

Plus In einem neuen Bildband wird die Historie Vöhringens beeindruckend präsentiert. Die Autoren schildern den Weg von der Idee bis zum fertigen Buch.

Von Ursula Balken Artikel anhören Shape

Es war eigentlich ein Zufall, als vor mehr als 25 Jahren entdeckt wurde, dass Vöhringen auf eine 850 Jahre lange Geschichte zurückblicken kann. Angesichts dessen gab es damals ein großes Fest mit einem imposanten Festzug. Jetzt, 25 Jahre später, wird in großem Rahmen und mit prall gefülltem Programm der 875. Geburtstag Vöhringens gefeiert. Aus diesem Anlass ist das Buch "Vöhringen einst & jetzt – eine Zeitreise in faszinierenden Bildern" erschienen. Das Autorentrio Monika Kolb, Wolfgang Ott und Martin Ebert haben akribisch in der Vergangenheit geforscht. Geworden ist daraus eine spannende Lektüre, die zeigt, wie aus einem unbedeutenden Fleck an der Iller eine pulsierende Kleinstadt – und zusammen mit Senden – ein Zentrum im Illertal wurde.

