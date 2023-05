Neunjährige bei Unfall verletzt - Auto fährt weiter: Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter rammt in Vöhringen eine Neunjährige und flieht dann von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Am vergangenen Mittwoch hat um kurz vor 19 Uhr ein neunjähriges Mädchen die Schützenstraße in Vöhringen überquert. Das Mädchen war nach Angaben der Polizei zu Fuß unterwegs und schob einen Roller neben sich her. Ein silberfarbener Kombi bog von der Hirschstraße kommend ein. Trotz Vollbremsung konnte ein Zusammenstoß mit dem Kind nicht verhindert werden, da es sich bereits auf der rechten Fahrspur befand.

Dem Bericht der Illertisser Polizei nach stürzte das Kind zu Boden und verletzte sich. Der Autofahrer soll durch das geöffnete Seitenfenster gefragt haben, ob alles in Ordnung sei. Das Mädchen stand wohl unter Schock und bejahte deswegen. Der Mann fuhr weiter, ohne sich weiter um das Kind zu kümmern. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)