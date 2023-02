Vöhringen

14:09 Uhr

Nicht genug Teilnehmer für Glasfaser-Ausbau: So geht es jetzt in Vöhringen weiter

Für den Glasfaserausbau in Vöhringen haben bislang noch nicht genug Haushalte einen Vertrag abgeschlossen.

Plus Bis zum Stichtag hat der Anbieter nicht das erforderliche Drittel der Haushalte überzeugt. Eine Chance auf den Netzausbau gebe es in Vöhringen trotzdem noch.

Von Rebekka Jakob Artikel anhören Shape

Es gibt einen Rückschlag beim geplanten Glasfaser-Ausbau in der Region: Bis zum Stichtag haben sich in Vöhringen nicht genügend Haushalte für einen Anschluss beim Anbieter Deutsche Glasfaser entschieden. Den Plan, in Vöhringen flächendeckend ein Glasfasernetz aufzubauen, hat das Unternehmen dennoch nicht aufgegeben.

