Vöhringen

10:46 Uhr

Nicht richtig gesichert: Anhänger kracht in Zaun und Straßenlaterne

Ein Schaden in fünfstelliger Höhe ist am Freitag in Vöhringen entstanden. Ein Anhänger war nicht richtig angekuppelt.

Weil ein Anhänger nicht richtig gesichert war, ist in Vöhringen ein Schaden in Höhe von etwa 15.500 Euro entstanden. Am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Illertissen ein Verkehrsunfall mitgeteilt. Ein nicht ordnungsgemäß angekuppelter Anhänger rammte den Zaun der Firma Wieland und eine Straßenlaterne und kam schließlich ungünstig mit der Achse in der Luft hängend zum Stehen. Ein Kran war zur Bergung notwendig. (AZ)

