Nikola Yousefian erstmals beim Weltcup auf dem Siegertreppchen

Das vierte Weltcuprennen der Saison fand am letzten Juliwochenende im lettischen Ikskile statt. Ein fünfköpfiges Team der Inliner des SC Vöhringen, alle Mitglieder der deutschen Nationalmannschaft beziehungsweise des Nachwuchskaders, nahm den Flieger nach Lettland, um dort die Farben Deutschlands und des SCV zu vertreten. Die zweifache Junioren-Europameisterin Nikola Yousefian konnte in zwei optimalen Läufen ihre Klasse unter Beweis stellen und stand mit dem dritten Platz erstmals in ihrer Karriere bei einem Weltcuprennen auf dem Siegertreppchen. Sinah und Vanessa Rogel erreichten mit dem siebten und achten Platz hervorragende Top-Ten-Platzierungen und etablierten sich damit in der Weltspitze. Laura Neff komplettierte das Ergebnis bei den Damen mit Platz 22, ihr Zwillingsbruder Jonas Neff belegte in der Herrenkonkurrenz den 19. Platz.

Zuvor fanden noch zwei Rennen im Rahmen der BaWü-Cup-Rennserie statt, an denen fast das gesamte Inlineteam des SC Vöhringen teilnahm. In Unterlenningen erzielten im Slalom Elias Prestele bei den U10, Tim Prestele (U16) und Vanessa Rogel (U21) Top-Platzierungen und standen auf dem Siegertreppchen ganz oben. Auch im Skitty-Cup, einem Geschicklichkeitsrennen für die jüngsten Läufer bis zwölf Jahre, dominierte der Nachwuchs des SCV. Elias Prestele (U10), Rita Ibrahimi (U11) und Fabian Nothers (U12) nahmen jeweils den Siegerpokal mit nach Hause. Am darauffolgenden Tag setzte sich die Erfolgsserie der Läufer des SCV in Tuttlingen fort. Elias Prestele (U10) und Fabian Nothers (U12) erreichten wiederum erste Plätze. Aber auch Jannis Knirsch bei den U14, Tim Prestele (U16) und Vanessa Rogel (U21) erweiterten ihre Pokalsammlung mit Spitzenplatzierungen.

Nächste Station im Rennzirkus ist der fünfte Weltcup im spanischen Villablino. Auch hier wird das Rennteam des SCV stark vertreten sein. In Vorbereitung hierauf fand bereits ein dreitägiges Trainingslager mit dem italienischen Nationalteam statt, das zu Gast in Vöhringen weilte.