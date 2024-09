Nikola Yousefian ist zweifache Weltmeisterin

12.000 Athleten aller Rollsportarten trafen sich Anfang September in Italien zu den World Skate Games 2024, die in verschiedenen Orten veranstaltet wurden. Die Inline-Alpin-Fahrer trugen Ihre Wettkämpfe in Chieti in den Abruzzen aus. Acht Rennläufer und -läuferinnen des SC Vöhringen waren berufen, die deutschen Farben zu vertreten und machten sich mit dem SCV-Bus auf die 1000 Kilometer lange Anreise. Nikola Yousefian, Topläuferin des SCV, dominierte bei den Juniorinnen und wurde im Slalom und im Parallelslalom Weltmeisterin. Ihren Triumph vervollständigte sie mit den zweiten Plätzen in der Kombination und im Riesenslalom (im Einzel und Team). Laura Neff, zweite Starterin des SCV bei den Juniorinnen, bot eine konstant gute Leistung in allen Disziplinen (Fünfte in der Kombination, Neunte im Slalom, Elfte. im Riesenslalom und erreichte das Achtelfinale im Parallelslalom).

Der jüngste Läufer bei den Junioren, Tim Prestele, setzte seine Erfolgsserie dieser Saison fort und erreichte im Parallelslalom den vierten Platz, wurde im Slalom Fünfter und im Riesenslalom Achter. Noah Teuber und Jonas Neff waren teilweise vom Sturzpech verfolgt; Noah wurde Zehnter im Slalom und schied im Parallelslalom im Achtelfinale aus, Jonas schaffte es immerhin bis ins Viertelfinale des Parallelslaloms und wurde im Riesenslalom Sechster. Henry Lanz komplettierte die Juniorenmannschaft des SCV mit den Plätzen elf, 14 und 16 in Kombination/Riesenslalom/Slalom.

Bei den Erwachsenen starteten die Geschwister Vanessa und Sinah Rogel für den SCV. Gegen starke Konkurrenz aus der ganzen Welt eroberte Sinah im Riesenslalom den fünften und im Slalom den sechsten Platz. Vanessa belegte in der Kombination den siebten, im Slalom den achten und im Riesenslalom den zehnten Rang. Im Parallelslalom konnten beide bis ins Achtelfinale vorstoßen. Mit zwei Gold- und drei Silbermedaillen und weiteren sehr guten Top-Ten-Platzierungen zeigten die Rennläufer des SC Vöhringen, dass sie zu der absoluten Weltspitze in der Inlineszene gehören, was letztlich auch ein Verdienst des gesamten Trainerteams ist.