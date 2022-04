Vöhringen

vor 35 Min.

"Nur dagegen sein, bringt nichts": Langjähriger Stadtrat zieht Bilanz

Plus Kurt Wiedenmayer aus Vöhringen blickt auf 26 Jahre Arbeit im Stadtrat zurück. Aus gesundheitlichen Gründen hat der 74-Jährige nun sein Mandat niedergelegt.

Von Ursula Katharina Balken

Sein mitunter verschmitztes Lächeln hat Kurt Wiedenmayer bereits wieder gewonnen. Und sein kritischer Sachverstand ist so lebendig wie eh und je. Er empfindet Skepsis gegenüber der Globalisierung, wohl wissend, dass sie nicht aufzuhalten ist. Seine Heimatstadt Vöhringen sieht er auf einem guten Weg, wenngleich er manches, was in der Vergangenheit geschehen ist, kritisch sieht und das so auf einen Nenner bringt: „Aus der Ulmer Straße wird man nie eine Hirschstraße wie in Ulm machen.“ Damit spielt er auf die desolate Verkehrssituation in der Vöhringer Innenstadt an. Wiedenmayer war vielfältig engagiert, ein Stoppschild gab es nicht in seinem Leben - bis zu dem Tag, als seine Gesundheit einen Halt erzwang.

