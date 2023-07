Open Stage im Kulturzentrum: Wie arm wäre Vöhringen ohne seine Vereine?

Plus Cheerleading, Comedy, Chorgesang: Das Kulturzentrum Vöhringen feiert seinen 30. Geburtstag. Die Vereine feiern mit und präsentieren ein pulsierendes Programm.

Wie hieß es bescheiden in der Einladung: "Kleine Feierstunde im oberen Foyer." Doch daraus wurde ein Abend im Wolfgang-Eychmüller-Haus, der eindrucksvoll deutlich machte, wie pulsierend das Vereinsleben der Stadt Vöhringen mitsamt ihren Ortsteilen ist. Die Besucher staunten über zahlreiche Überraschungen und vielseitige Auftritte.

Spritzig, wie man die Singgruppe Wir-r-sing kennt, übernahmen die Sängerinnen und Sänger mit flotten Songs das Opening. Gefolgt von einer Schar theaterbegeisterter Mädchen und Buben von der Jugendbühne Spectaculum. Fetzige Tänze aus ihrer jüngsten Inszenierung "Der Diamant der Königin" belohnte das Publikum mit lang anhaltendem Beifall. Der Sportclub Vöhringen kann mit seinen 19 Abteilungen aus dem Vollen schöpfen. Ihn repräsentierten die Gruppe der Cheerleader und die Mädchen aus der Tanzabteilung des Sportclub Vöhringen. Die Kinder kletterten in Windeseile zu einer vierstufigen Pyramide und offenbarten damit ihr Können, das sonst nur die Insider zu sehen bekommen. Auch hier jubelnder Beifall.