Vöhringen

vor 19 Min.

Pächterwechsel im Schützenheim: Aus Griaswirt wird Café Chiara

Plus Marica Rimac ist die neue Chefin des Vöhringer Schützenheims. Sie führt mit ihrer Familie die Vereinsgaststätte an der Iller als Restaurant und Café.

Von Ursula Katharina Balken

Der Vöhringer Schützenverein Pfeil – sportlich auf hohem Niveau – hat eine Sorge weniger: Ein neuer Pächter ist gefunden – beziehungsweise eine Pächterin. Erstmals ist eine Frau Chefin – Marica Rimac aus Kroatien will mit ihrer Familie die Gaststätte bewirten. Der neue Name: "Café Chiara". Sie löst damit Markus Wiedner ab, der in Anbetracht drohender roter Zahlen im vergangenen Jahr das Handtuch geworfen hat. Zwei Jahre hatte er das Schützenheim geführt und war wiederum Nachfolger eines trotz Corona recht erfolgreichen Pächters: Markus Holl, der das Haus "Zum Griaswirt" benannte und das Schützenheim nach rund vier Jahren aus privaten Gründen verließ.

Wer sich in der Gastronomie in Vöhringen ein wenig auskennt, weiß mit dem Namen "Schifffahrtsstüble" etwas anzufangen. Das Gasthaus an der Memminger Straße entstand 1954, wechselte in den vergangenen Jahren öfter Pächter und Namen und nannte sich zuletzt "Chiara Vöhringen". Pächterin war hier bis vor Kurzem Marica Rimac, die jetzt das Schützenheim übernommen hat. Für sie ist damit "ein Traum in Erfüllung gegangen", sagt sie, "denn eine Tätigkeit in der Gastronomie war schon immer ein Wunsch von mir."

