Pedelecfahrerin muss nach Zusammenstoß in die Klinik

Eine Autofahrerin hat am Dienstagabend, kurz nach 18 Uhr, die Vorfahrt einer Pedelecfahrerin missachtet, als sie von der Marienstraße in die Weidachgasse in Vöhringen abbiegen wollte. Das teilt die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Auto und Elektrorad, woraufhin die 43-jährige Frau von ihrem Pedelec stürzte und sich dabei verletzte. Die Frau kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro, schätzt die Polizei. Gegen die 68-jährige Unfallverursacherin werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zusammenstoß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vöhringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis