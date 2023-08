74-Jähriger aus Vöhringen vermisst: Polizei bittet mit Foto um Hinweise

Die Polizei sucht nach einem Mann aus Vöhringen. Der Vermisste könnte sich in einer Notlage befinden. Zuletzt wurde er in Pfaffenhausen im Unterallgäu gesehen.

Seit Donnerstag, 3. August, wird ein Mann aus Vöhringen vermisst. Der 74-Jährige war an diesem Tag nach Angaben der Polizei zuletzt gegen 11.30 Uhr bei Verwandten in Pfaffenhausen im Unterallgäu zu Besuch und ist von dort weggelaufen. Der Vermisste könnte sich in einer Notlage befinden.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden des 74-Jährigen. Die Polizei hat deshalb eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet. Der Mann ist demnach an Demenz erkrankt und mutmaßlich orientierungslos unterwegs. "Er fährt gerne mit der Bahn", teilt die Polizei mit. Sie bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche.

Der 74 Jahre alte Gerhard Brugger aus Vöhringen wird vermisst. Er war zuletzt bei Verwandten in Pfaffenhausen im Unterallgäu zu Besuch und entfernte sich von dort zu Fuß. Foto: Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Laut der Personenbeschreibung, die das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Freitag veröffentlicht hat, handelt es sich bei dem Vermissten um Gerhard Brugger. Er ist 1,72 Meter groß, hat graue Haare und einen grauen Oberlippenbart. Er war zuletzt bekleidet mit einer grünen Hose und einem blauen T-Shirt. Eventuell trug er einen orangefarbene Jacke.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/7685-0. (AZ)