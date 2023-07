Vöhringen

13:00 Uhr

Planer hält Parklandschaft in der "Neuen Rathausmitte" für möglich

Plus Die SPD ist erneut abgeblitzt mit ihrem Vorstoß, das Projekt in Vöhringen abzuspecken. Erstmals kamen Gestaltungsideen für die Freiflächen zur Sprache.

Die Vöhringer SPD ist nun auch in Stadtrat damit gescheitert, beinahe in letzter Minute entscheidende Änderungen an der Planung des Projekts "Neue Rathausmitte" durchzusetzen. Nachdem sie bereits im beratenden Bau- und Verkehrsausschuss keine Mehrheit dafür gefunden hatte, kam das neuerliche Votum, die bisherige Planung beizubehalten, wenig überraschend. Anders als vor zwei Wochen im Ausschuss verlief die Debatte diesmal in eher ruhigen Bahnen.

An den Positionen aber hat sich seither nichts verändert. Die SPD bestand auf ihrer Kernforderung, insbesondere den geplanten „Rathausplatz“ größer als vorgesehen anzulegen, was aber nur mit Abstrichen bei Gebäuden möglich gewesen wäre. „Mehr Platz, weniger Gebäude“, so brachte es Ludwig Daikeler (SPD) auf eine Kurzformel. SPD-Fraktionschef Volker Barth meldete indes Zweifel an, ob überhaupt Bedarf an weiterem Wohnbau bestehe. Sein Fraktionskollege Roland Bader griff dies in seinem Statement auf und brachte seine Sorge zum Ausdruck, „dass die städtische Infrastruktur nicht mithalten“ könne.

