Vater lässt Baby in überhitztem Auto zurück: Polizei schlägt Scheibe ein

Ein 33-Jähriger parkt sein Auto in der prallen Sonne - und lässt sein drei Monate altes Baby darin liegen. Passanten rufen die Polizei, weil der Säugling laut schreit.

Passanten haben wegen eines Säuglings im Auto die Polizei verständigt. Am Montagnachmittag ging bei der Polizei demnach die Mitteilung ein, dass auf einem Parkplatz im Stadtgebiet in Vöhringen ein Auto in der prallen Sonne stehe. Ein Säugling befinde sich im Wageninneren und schreie, hieß es. Von den Eltern fehlte zunächst jede Spur.

Als eine Polizeistreife vor Ort eintraf, bestätigten sich die Schilderungen. Da auch die Beamten niemanden mit Schlüssel für das Auto ausfindig machen konnten und zudem von Temperaturen im Wageninneren von mindestens 40 Grad und mehr auszugehen war, wurde eine Seitenscheibe mit einem Notfallhammer eingeschlagen.

Als der Säugling befreit ist, schreit er nicht mehr

Als der Säugling befreit war, beruhigte er sich schnell und konnte vom Rettungsdienst untersucht werden. Im Anschluss kam dann auch der 33-jährige Vater des drei Monate alten Babys hinzu. Er habe die Situation und die Temperaturen nach eigenen Angaben unterschätzt, teilt die Polizei mit. Der Säugling blieb unverletzt. Dennoch wird das Jugendamt laut Polizeiangaben von dem Vorfall unterrichtet. (AZ)