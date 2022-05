Polizei findet vermissten Senior aus Vöhringen

Ein Senior wurde am Freitagabend als vermisst gemeldet. Die Polizei startete eine Suchaktion mit mehreren Streifenwagen.

Die Polizei hat am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag im Landkreis Neu-Ulm nach einem vermissten Mann gesucht. Eine Pflegeeinrichtung in Vöhringen meldete den 79-Jährigen gegen 18.30 Uhr als vermisst. Sechs Streifenbesatzungen, unter anderem von Nachbardienststellen, waren daraufhin unterwegs, um den Senior, der an Demenz leidet, zu finden. Er wurde schließlich mitten in der Nacht, gegen 3.35 Uhr, wohlbehalten in Bellenberg entdeckt. Über seinen Aufenthalt konnte er keine Angaben machen, so die Polizei. (AZ)