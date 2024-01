Polizei nimmt gesuchten Mann in Vöhringen fest

Bei Ermittlungen in einer Gemeinschaftsunterkunft in Vöhringen überprüfen Polizisten einen 28-Jährigen. Der Mann muss anschließend mit zur Dienststelle.

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Vöhringen haben Polizisten am Montagnachmittag einen Mann festgenommen, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Wie die Polizei mitteilt, war eine Streife gegen 16.30 Uhr mit Ermittlungen in der Unterkunft beschäftigt. In diesem Zuge wurde eine Person überprüft, die sich dort aufhielt. Die Beamten stellten fest, dass der 28 Jahre alte Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Die Beamten brachten den Mann zur Dienststelle, am Dienstag wurde er einem Richter vorgeführt. (AZ)