Polizei stellt Fahrraddiebe in Vöhringen

Dank eines Hinweises hat die Polizei zwei Fahrraddiebe in Vöhringen gestellt. Nun sucht sie nach möglichen Mittätern.

Die Polizei hat Fahrraddiebe in Vöhringen gestellt. Ein aufmerksamer Zeuge teilte am Samstag gegen 23.30 Uhr mit, dass mehrere Jugendliche am Bahnhof versuchten, Fahrräder zu stehlen. Zwei der Täter wurden daraufhin im Bereich der Memminger Straße festgenommen. Dabei stellte die Polizei auch ein zuvor entwendetes Fahrrad sicher. Die beiden Beschuldigten erwartet nun eine Strafanzeige. Die Ermittlungen zu möglichen Mittätern dauern laut Bericht an. Zeugen können sich unter Telefon 07303/9651-0 an die Polizeiinspektion Illertissen wenden. (AZ)