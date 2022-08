Polizei sucht Audi-Fahrer mit Neu-Ulmer Kennzeichen

Kinder beobachten, wie ein silberner Audi einen schwarzen Wagen anfährt und flüchtet. Die Polizei sucht nun nach dem Auto mit Neu-Ulmer Kennzeichen.

Ein silberner Audi hat in Vöhringen einen schwarzen Pick-up-Truck angefahren. Wie die Polizei mitteilt, beobachteten Kinder, wie das Auto am Mittwoch gegen 17.50 Uhr in der Baderstraße den schwarzen Dodge RAM vermutlich mit dem rechten Außenspiegel touchierte. Dabei entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Beim gesuchten Fahrzeug handelt es sich um einen älteren Audi A3 mit Neu-Ulmer Kennzeichen und Audi-Schriftzug auf der Windschutzscheibe. Hinweise dazu nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)