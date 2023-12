Polizei sucht Opfer einer Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Der heftige Wind soll einen Unfall im Vöhringer Industriegebiet verursacht haben. Die Polizei sucht nach dem Besitzer des beschädigten Autos.

Eine Autofahrerin hat in Vöhringen ein anderes Auto beschädigt und erst im Nachhinein die Polizei verständigt. Am Donnerstagmittag, gegen 12.10 Uhr, parkte die Fahrerin eines blauen Autos auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße. Dabei stieß der starke Wind die Fahrertür plötzlich komplett auf, sodass die Tür gegen das daneben geparkte Auto schlug. Hierdurch entstand laut Polizeibericht an dem anderen Fahrzeug ein minimaler Lackschaden.

Die Frau, die den Schaden verursacht hatte, wartete vor Ort. Nachdem der Fahrzeugbesitzer aber nicht gekommen war, fuhr die Frau nach Hause und verständigte wenig später die Polizei. Bis zum Eintreffen der Streife war das beschädigte Fahrzeug nicht mehr auf dem Parkplatz.

So beschreibt die Polizei das gesuchte Auto

Die Illertisser Polizei sucht nun den Halter oder die Halterin des beschädigten Fahrzeugs, es soll sich laut Polizei um ein dunkelblaues Auto der Marke Audi mit dem Teilkennzeichen „UL“ handeln. Der Besitzer oder die Besitzerin wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 mit der Polizeiinspektion Illertissen in Verbindung zu setzen. (AZ)