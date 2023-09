Polizeibeamter legt aufdringlichen Handwerkern das Handwerk

Zwei Männer bieten einem Senior in Vöhringen ihre Dienste an. Er lehnt ab - doch die Männer beginnen trotzdem. Da wird ein Nachbar auf den Fall aufmerksam.

Reisende Handwerker waren am Mittwochvormittag in Vöhringen ein Fall für die Polizei. In der Mittelstraße boten die beiden Männer einem 89-Jährigen Reinigungs- und Ausbesserungsarbeiten für seinen gepflasterten Weg an. Für die angeblich fachmännische Ausführung verlangten sie einen mittleren dreistelligen Betrag. Der Senior lehnte dies ab und wollte zuerst mit Verwandten telefonisch Rücksprache halten. In dieser Zeit begannen die Männer jedoch ohne Auftrag mit den Reinigungsarbeiten mittels eines Hochdruckreinigers. Nach etwa zehn Minuten stellten sie dann eine Rechnung über den genannten Betrag aus.

Ein Polizeibeamter, der privat auf den Vorfall aufmerksam wurde, schritt hierauf ein und veranlasste den 89-Jährigen, die Rechnung nicht zu akzeptieren. Außerdem verständigte er seine Kollegen. Die Beamten der Polizeiinspektion Illertissen stellten die Personalien der zwei Männer im Alter von 31 und 65 Jahre fest und leiteten ein Strafverfahren gegen die zwei Männer ein. Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Haustürgeschäften. (AZ)