Polizeiorchester brilliert im Vöhringer Kulturzentrum

Das Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern, ein Klangkörper mit Rang und Ruf, musizierte in Vöhringen auf Einladung des Lions Clubs Illertissen.

Von Ursula Katharina Balken

Dichter Eduard Mörike lässt das blaue Band des Frühlings durch die Lüfte flattern, das Sinfonische Polizeiorchester Bayern mit seinem Chefdirigenten Professor Johann Mösenbichler am Pult lässt den Frühling klangvoll ertönen und der Lions Club Illertissen engagiert sich mit einem Benefizkonzert für bedürftige Familien und für die Opfer des Krieges in der Ukraine. Ein gelungener Einstieg in die Jahreszeit des Grünens und Blühens! Dazu ein begeistertes Publikum – das machte den Abend im Wolfgang-Eychmüller-Haus perfekt.

