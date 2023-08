Polizisten nehmen betrunkenem Fahrer den Autoschlüssel ab

Bei einer Kontrolle in Vöhringen wird schnell ersichtlich, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss steht. Die Beamten untersagen ihm die Weiterfahrt.

Sowohl drogentypische Ausfallerscheinungen, als auch Alkoholgeruch haben Polizisten am Montagmorgen bei einem Autofahrer wahrgenommen, den sie in der Ulmer Straße in Vöhringen kontrollierten. Wie die Polizei weiter mitteilt, stimmte der 46-Jährige einem Alkoholtest zu. Dieser ergab einen Wert im Bereich einer Straftat. Das beginnt bei 1,1 Promille. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Zudem ordneten sie eine Blutentnahme an und schrieben eine entsprechende Anzeige. (AZ)