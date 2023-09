Premiere: Bei Spectaculum ist "Kein Platz für Liebe"

Das Vöhringer Jugendtheater spielt unter Thomas Boxhammers Regie "Kein Platz für Liebe" im Josef-Cardijn-Haus. Eine Mischung aus amüsanter Komödie und deftiger Farce - mit hoher Gagdichte.

Der Vorhang öffnet sich, ein Paar betritt die Bühne, ein launiges Zwiegespräch und schon schnellt das Stimmungsbarometer in die Höhe. Und dort bleibt es drei Stunden lang. Regisseur Thomas Boxhammer stützt sich nicht nur auf den britischen Humor des Autorenduos Antony Marriot und Bob Grant, sondern setzt auf die erprobte Spielerschar von Spectaculum 04. Deren schauspielerisches Engagement überträgt sich auf die Zuschauer im verkleinerten Saal des Josef-Cardijn-Hauses.

Alte Geschichte, neu aufgelegt

Was das Publikum erlebt, ist die alte, immer wieder neu aufgelegte Geschichte - Chef geht mit Assistentin fremd. In diesem Fall ist der betrügende Chef Arzt Dr. Garfield, selbstredend verheiratet. Er will ein paar vergnügliche Tage in einem abgelegenen Hotel mit seiner hübschen Assistentin Michele verbringen. Seine bessere Hälfte wähnt er weit weg. Also gute Gelegenheit für einige Turteleien. Die ersten Komplikationen tauchen auf, als Frau Garfield völlig unerwartet im Hotel erscheint, aber nicht ohne ihre Harfe. Sie ist nämlich gebeten worden, bei einem Musikfestival für die im Programm ausgeschriebene Harfenistin einzuspringen. Zum heiteren Plot gehören Marius Welk als eitler Hotelmanager, David Klement als unter der Last seiner Pflichten stöhnende Hotelportier, dessen Aufgabe zu sein scheint, das schwere Instrument Harfe von A nach B zu transportieren. Laura Hilsenbeck als aparte Gespielin des Arztes, Julius Holbein, Lea Walter, Korbinian Hartmann, Marlena Steinhauser, Henri Blaas und Simone Steinhauser.

Allen Spielern gehört für ihr spielerisches Können der Lorbeer, aber mit Blumen bestückt darf er für Simone Steinhauser und Marlena Steinhauser sein. Erstere liefert als Frau Garfield eine blendende Vorstellung, sie beherrscht die Zwischentöne einer überkandidelten Musikerin, während Marlena Steinhauser sich als Alkoholikerin in ihren vielseitigen spielerischen Nuancen darstellt, dabei scheinbar unkontrollierbar über die Bühne torkelt.

Inszenierung spielt mit vielen Details

Das Ganze spielt sich wie immer in einem selbst gebauten Bühnenbild ab. Dort herrscht Chaos pur. Spielleiter Thomas Boxhammers Regie lässt keinen Gag aus, reichert die Aufführung mit akustischen Accessoires an. Nicht nur die lärmintensiven Tür-auf-Tür-zu-Elemente erzeugen Komödienstimmung, sondern auch das leise Surren eines auf- und abfahrenden Hotellifts entgeht dem aufmerksamen Premierengast nicht. Boxhammer und sein Ensemble sind detailverliebt. Man schaue sich bloß den fernöstlich angehauchten Pyjama der betroffenen Arztfrau an, der wallend ihren Körper umhüllt. Die dem Alkohol zugetane Marlena Steinhauser entwickelt ungeahnte Fantasien, um die Spirituosen, wovon sie gleich eine ganze Batterie mitgebracht hat, zur Tarnung auch in eine Wärmflasche umgefüllt.

Das Ende naht und mündet in eine Art Choreografie durch Türen, Gäste und Hotelpersonal laufen wie im Gänsemarsch durch das Hotel. Die winzigen Details, wie eben das Geräusch eines fahrenden Hotellifts, Szenen, in denen die Jugendlichen sich ausspielen dürfen, runden die Vorstellung ab. In Erinnerung bleibt ein Theaterabend mit mannigfachen Turbulenzen, bei denen durchgehend gelacht werden darf.

Info: Nächste Aufführungstermine am Freitag, 15. September, 20 Uhr, Samstag, 16. September, 20 Uhr und Sonntag. 17. September 18 Uhr im Cardijn-Haus. Karten unter der Telefon 07306/925850.