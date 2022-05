Probefahrt mit Roller in Vöhringen hat Strafanzeige zur Folge

Ohne Helm und ohne Versicherungskennzeichen ist ein 21-Jähriger mit einem Roller auf einer Straße in Vöhringen unterwegs. Eine Polizeistreife stoppt ihn.

Diese Probefahrt hat ein Nachspiel: Einer Polizeistreife ist am Sonntagmittag im Margaretenweg in Vöhringen ein Roller aufgefallen, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Außerdem trug der Fahrer keinen Helm. Dem Polizeibericht zufolge räumte der 21-Jährige gegenüber den Beamten ein, dass er einen erforderlichen Haftpflichtversicherungsvertrag noch nicht abgeschlossen habe. Er wollte lediglich eine kleine Probefahrt mit seinem Roller vornehmen, weshalb er auch keinen Helm trug. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und stellten Strafanzeige. (AZ)