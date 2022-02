Prügelei auf einem Supermarkt-Parkplatz in Vöhringen

Zwei Männer geraten in Vöhringen in eine handfeste Auseinandersetzung. Worum es dabei ging, wollen sie aber nicht verraten.

Zwei Zeugen haben sich am Samstag gegen 23 Uhr beim Notruf der Polizei gemeldet: Sie berichteten, dass sich zwei Männer auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Industriestraße in Vöhringen gegenseitig schlagen würden.

Als die Beamten kurz darauf am Tatort eintrafen, trafen sie anfangs lediglich einen der beiden Kontrahenten, einen 27-Jährigen, an. Dieser hatte zwar eine leichtere Verletzung im Gesicht, wollte jedoch keine Angaben zu deren Herkunft machen. Während der Befragung des Mannes kam ein 23-Jähriger hinzu, der angab, an der Schlägerei beteiligt gewesen zu sein. Er klagte über Schmerzen am Kopf und am Schienbein.

Laut Auskunft des Jüngeren der beiden hätten die zwei sich zuvor geschlagen und getreten. Über den Grund der Auseinandersetzung ließen beide nichts verlauten. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst hätten die Männer abgelehnt, berichtet die Polizei. Beide erwartet jeweils eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung. (AZ)