Prügelei in Vöhringen: Zeugen gesucht

Mehr als zehn Personen sollen an einer Schlägerei in einem Vöhringer Gasthof beteiligt gewesen sein. Die Polizei sucht Hinweise.

Zwischen zehn und 15 Personen sollen sich in Vöhringen an einer Prügelei beteiligt haben. Wie die Polizei berichtet, kam es in der Nacht zum Sonntag gegen 2.20 Uhr in einem Gasthof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Bei dem Eintreffen der Polizei war die Schlägerei allerdings bereits beendet und fast niemand mehr vor Ort. Im Nachgang meldeten sich jedoch mehrere Geschädigte bei der Polizei. Sie seien mit Fäusten geschlagen worden, sagten sie. Sollte jemand Zeuge der Körperverletzungen sein oder sachdienliche Hinweise auf den Täter oder die Tathandlung geben können, soll er sich bei der Polizei Illertissen unter 07303/96510 melden. (AZ)