Radfahrer fährt BMW an und flüchtet

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Vöhringen. Die Spuren weisen auf einen Radler als Verursacher hin.

Nach einer Unfallflucht in Vöhringen ist die Polizei auf der Suche nach einem Radfahrer. Am frühen Freitagmorgen zwischen 1.45 und 7 Uhr hat eine unbekannte Person in der Straße Am Bahndamm einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW angefahren und beschädigt. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass ein Fahrradfahrer in nördliche Richtung fuhr und dabei mit dem Fahrzeugheck des BMWs kollidierte. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Unfallverursacher dann offenbar weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Illertissen hat daher Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 zu melden. (AZ)