Radfahrer stoßen in Vöhringen zusammen: Wie kam es dazu?

Zwei Fahrradfahrer sind am Dienstagnachmittag in Vöhringen zusammengestoßen. Die Aussagen zum Hergang des Unfalls widersprechen sich, deshalb sucht die Polizei nach Zeugen.

Unfall in Vöhringen: Die Polizei sucht Zeugen

Laut Bericht waren die beiden Männer, 31 und 55 Jahre alt, gegen 16.15 Uhr in der Adalbert-Stifter-Straße unterwegs. Sie fuhren in dieselbe Richtung, als es im Bereich der Gerhart-Hauptmann-Straße zum Zusammenstoß kam. Danach gab der Ältere an, dass er eigentlich abbiegen wollte und der Jüngere wäre ihm aufgefahren. Der 31-Jährige behauptete hingegen, er habe an dem 55-Jährigen vorbeifahren wollen, als dieser unvermittelt nach links abbog.

Der 31-Jährige zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus. Der 55-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt und an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein geringfügiger Sachschaden. Zeugen können sich an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0, wenden. (AZ)