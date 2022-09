Randalierer reißen Zaunlatten heraus und werfen sie in den Illerkanal

Unbekannte haben vor dem Haus eines 71-Jährigen in Vöhringen randaliert. Sie beschädigten seinen Gartenzaun

Randalierer haben am Sonntag kurz nach Mitternacht in Vöhringen ihr Unwesen getrieben. Nach Angaben der Polizei waren gegen 0.19 Uhr zwei unbekannte Personen vor dem Wohnanwesen eines 71-Jährigen aufgetaucht. Sie rissen mehrere Holzlatten des Zaunes heraus und warfen diese anschließend in den Illerkanal. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizei Illertissen unter Telefonnummer 07303/9651-0 erbeten. (AZ)