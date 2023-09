Reden wir über Politik: Podiumsdiskussion zur Landtagswahl im Stimmkreis Neu-Ulm

Unsere Redaktion hat fünf Direktkandidaten und eine Direktkandidatin zur Gesprächsrunde nach Vöhringen eingeladen. Es geht um aktuelle Probleme - und Lösungen.

Der Countdown zur Landtagswahl 2023 in Bayern läuft, die Parteien befinden sich im Endspurt des Wahlkampfs. Zehn Tage vor dem Wahltermin, am Mittwoch, 27. September, bitten die Neu-Ulmer Zeitung und die Illertisser Zeitung fünf Direktkandidaten und eine Direktkandidatin aus dem Stimmkreis Neu-Ulm zum Gespräch. Die Podiumsdiskussion unserer Redaktion findet um 19 Uhr im Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen statt.

Eingeladen zur Podiumsdiskussion haben wir die Direktkandidaten der bereits aktuell im Bayerischen Landtag vertretenen Parteien: Thorsten Freudenberger (CSU), Julia Probst (Grüne), Daniel Fürst (SPD), Roland Prießnitz (Freie Wähler), Franz Schmid (AfD) und Adrian Kapic (FDP). Im Gespräch mit Redaktionsleiter Ronald Hinzpeter und der Verantwortlichen Redakteurin Rebekka Jakob soll es an diesem Abend um die aktuellen Probleme gehen, vor denen der Freistaat derzeit steht - beispielsweise beim Wohnungsbau, bei der Bildung, aber auch der Gesundheitsversorgung und beim Verkehr. Welche Lösungen und Ideen haben die Kandidatin und die Kandidaten für diese Themenfelder? Welche Chancen sehen sie dabei für den Landkreis Neu-Ulm? Und wie wollen sie Politik für die Region gestalten? Darum soll es an diesem Abend gehen.

Podiumsdiskussion in Vöhringen auch in Gebärdensprache

Die Gesprächsrunde zur Landtagswahl 2023 hat eine Besonderheit: Es wird eine Übersetzung in Gebärdensprache geben. Damit soll nicht nur für die gehörlose Direktkandidatin Julia Probst die Teilnahme an der Gesprächsrunde möglich sein. Auch Besucherinnen und Besucher mit Höreinschränkungen werden die Diskussion über die Gebärden verfolgen können. Wer diese Möglichkeit am Abend der Podiumsdiskussion nutzen möchte, kann sich per Mail an redaktion@illertisser.zeitung.de bei uns anmelden - wir reservieren dann speziell Sitzplätze, die eine gute Sicht auf die Dolmetschende ermöglichen.

Natürlich möchten wir auch wissen, welche Themen unsere Leserinnen und Leser im Vorfeld der Landtagswahl 2023 besonders interessieren. Fragen an die Kandidatin und die Kandidaten aus dem Stimmkreis Neu-Ulm können Sie schon vorab per Mail mit dem Stichwort "Landtagswahl" ebenfalls an redaktion@illertisser.zeitung.de schicken, Einsendeschluss dafür ist Montag, 25. September, 14 Uhr. (AZ)

