Reisebus kracht auf der A7 bei Vöhringen in ein Auto

Auf der Autobahn bei Vöhringen hat sich am Sonntagabend ein Auffahrunfall ereignet. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Weil der Fahrer eines Reisebusses nicht genügend Sicherheitsabstand eingehalten hatte, ist es am Sonntagabend zu einem Auffahrunfall auf der A7 auf Höhe der Anschlussstelle Vöhringen gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, sei der 57-jährige Fahrer des Omnibusses in Richtung Norden unterwegs gewesen, als ein VW Golf vor ihm verkehrsbedingt bremsen musste. Der Omnibusfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, es kam zum Auffahrunfall. Am Bus entstand nur ein leichter Schaden an der Front. Der Busfahrer konnte später seine Fahrt fortsetzen, kein Insasse wurde verletzt.

Der Fahrer des Pkws wie auch dessen Beifahrerin wurden hingegen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen war im Heckbereich derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Beamten der Autobahnpolizei Günzburg schätzen den entstandenen Sachschaden auf insgesamt rund 20.000 Euro. Die Feuerwehr aus Weißenhorn sperrte zur Unfallaufnahme den rechten Fahrstreifen der Autobahn. (AZ)