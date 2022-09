Renitente Frau tritt einem Polizisten mehrfach gegen das Schienbein

Polizisten wollen in Vöhringen eine stark angetrunkene Frau in Gewahrsam nehmen. Doch die 50-Jährige wehrt sich massiv und verletzt einen Beamten leicht.

In der Nacht auf Mittwoch ist bei der Polizei die Mitteilung über eine Frau eingegangen, die zu Fuß auf der Mittelstraße in Vöhringen unterwegs sei. Eine Polizeistreife traf vor Ort eine 50-jährige Frau an, die dem Polizeibericht zufolge stark angetrunken war. Sie befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Beamten nahmen die Frau daher in polizeilichen Gewahrsam. Dafür baten sie den Rettungsdienst um Unterstützung. Als die Frau in das Fahrzeug gebracht werden sollte, wehrte sie sich massiv. Im Krankenwagen trat sie noch mehrfach gegen das Schienbein eines Polizeibeamten und verletzte ihn dadurch leicht. (AZ)