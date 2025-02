Roboter, die Fußball spielen und Menschen retten

280 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind beim „Anpfiff“ des RoboCups am Samstag dabei, wenn 100 Teams von Nachwuchs-Robotik-Begeisterten gegeneinander antreten. Zehn Teams mehr als im Vorjahr kämpfen in Vöhringen dabei nicht nur um den Pokal und die Ehre gewonnen zu haben, sondern auch um die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften in Nürnberg. „Es ist jedes Jahr eine besondere Atmosphäre, eine Achterbahn der Emotionen“, sagt Martin Werdich vom Organisationskomitee des Vereins Robotics Competence Center Illertal (RoCCI). Seit über einem halben Jahr laufen die Vorbereitungen, unterstützt von vielen freiwilligen Helfern. „Mir geht das Herz auf, wenn ich sehe, wie begeistert alle Beteiligten bei der Sache sind“, erzählt Werdich.

Die Teilnehmer sind Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 19 Jahren. Sie kommen neben dem Verein selbst, von umliegenden Schulen und reisen teils aus ganz Süddeutschland an, um ihre selbstgebauten Roboter gegeneinander antreten zu lassen. Dazu gibt es drei Disziplinen: Die größte ist Soccer, also Fußball, bei dem die Roboter versuchen Tore zu schießen. OnStage ist die kreative Umsetzung von Theaterstücken und Choreografien.

RoboCup in Vöhringen: 100 Teams messen sich im Robotik-Wettbewerb

In der Kategorie Rescue wird durch einen Hindernisparkour eine Katastrophensituation, wie zum Beispiel ein brennendes Haus simuliert. Die Roboter haben dabei verschiedene Aufgaben, müssen sich zwischen den Hindernissen zurechtfinden und verletzte Personen aufspüren. Sobald sie auf das Spielfeld gestartet sind, agieren die Roboter autonom und die jungen Programmierer haben keinen Einfluss mehr. Damit alles gerecht abläuft, gibt es natürlich Schiedsrichter, die die Tore werten und bei Regelverstößen eingreifen, genau wie beim echten Fußball.

Interessierte können am Samstag, 22. Februar, ab 12.15 Uhr und am Sonntag, 23. Februar, 9 Uhr im Wolfgang-Eychmüller-Haus kostenlos vorbeikommen. Für das leibliche Wohl vor Ort sorgt das Restaurant Colosseum, Parkplätze sind an der nahegelegenen Uli-Wieland-Grund- und Mittelschule, der Realschule Vöhringen und auf dem offiziellen Besucherparkplatz des Kulturzentrums ausreichend vorhanden.