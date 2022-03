Vöhringen

06:30 Uhr

Rock 'n' Roll lässt das Vöhringer Publikum mitrocken

Plus Die Boogie Pilots bringen das Kulturzentrum zum Kochen. Bob Dawn glänzt als stimmstarker Entertainer. Das Publikum feiert.

Von Ursula Katharina Balken

War es das wieder dürfen nach langer kultureller Abstinenz oder der durchdringende Beat des Rock’n’Roll, was den Saal im Wolfgang-Eychmüller-Haus zum Brodeln brachte? Wahrscheinlich beides. Fest steht – trotz Zeiten, in denen Pop, Techno, Hip Hop und Co. auf der allgemeinen Erfolgswelle schwammen, Rock’n’Roll ist und bleibt ein Klassiker, der Zuhörer von den Sitzen reißt, die Fußspitzen im Takt mitwippen lässt und sich die Hände im Dauermodus rhythmischen Klatschens befinden. Beispiel dafür war die Abo-Aufführung mit den Boogie Pilots und ihrem Frontmann am Mikrofon, Bob Dawn.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .