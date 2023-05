Vöhringen/Roggenburg

2024 soll die Ampel an der Rue de Vizille in Vöhringen aufgestellt werden

Die Fußgängerampel, die Menschen in Vöhringen seit Jahren an der Kreuzung von Rue de Vizille und Richard-Wagner-Straße fordern, soll 2024 endlich Realität werden.

Plus Das Staatliche Bauamt möchte 2024 Projekte in Vöhringen und Roggenburg umsetzen. Die Behörde hat einen neuen Ansprechpartner für den Kreis Neu-Ulm.

Die Vöhringerinnen und Vöhringer müssen sich noch etwas gedulden. Seit Februar steht fest, dass nun doch eine Fußgängerampel an der viel befahrenen Rue de Vizille aufgestellt wird. 2024 soll sie installiert und in Betrieb genommen werden. Weitaus teurer sind die Baumaßnahmen, die nächstes Jahr in Roggenburg geplant sind. Dort wird der Oberbau der Kreisstraße zwischen Roggenburg und Schießen verstärkt und ein Radweg verlängert.

Wie berichtet hatte das Staatliche Bauamt Krumbach eine in Vöhringen geforderte Ampel an der Stelle, wo die Richard-Wagner-Straße die Rue de Vizille kreuzt, nach einer Verkehrszählung zunächst abgelehnt. Der Bedarf war angeblich zu gering. Doch der Stadtrat bestand darauf, dass noch einmal nachgezählt wird. Schließlich fand die erste Messung in der Hochphase der Corona-Pandemie statt. Anwohnerinnen und Anwohner bekräftigten ihre Forderung nach einer Querungshilfe mit mehr als 250 gesammelten Unterschriften. Tatsächlich kam eine zweite Untersuchung zu dem Ergebnis, dass die "verkehrlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer Fußgängersignalanlage" vorliegen, wie es in bestem Amtsdeutsch heißt. Die Ampel darf also aufgestellt werden.

