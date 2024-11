Rotarier spenden 750 Euro für „Vöhringen zeigt Herz“

Mit der stolzen Summe von 750 Euro für die Initiative „Vöhringen zeigt Herz“ überreichte die Vorsitzende vom Rotary Hilfswerk Illertissen-Iller-Günz Frederike Keller einen Scheck an Vöhringens Bürgermeister Michael Neher und die dafür Zuständigen Jana Ertle und Kerstin Hander. „Wir sind sehr dankbar für Spenden und Hilfen für unsere Aktion. Gerade zur bevorstehenden Weihnachtszeit können damit auch kleine Wünsche erfüllt werden, die für die Allgemeinheit schon selbstverständlich geworden sind“, ließ das Trio wissen. Oft seien es nur Kleinigkeiten wie Rätselhefte, warme Socken, Pflegeutensilien wie ein Duschbad oder auch mal eine Eintrittskarte für regionale Veranstaltungen, die auf den Wunschzetteln in der Adventszeit zu lesen sind. Dank eines guten Netzwerkes zu Schulen, Pflegeheim und Bedürftigen gelangen derartige Spenden stets an die richtigen Adressen.

Da der Abriss des Gebäudes bevorstand, in dem sich die Räumlichkeiten des Kunstforums befanden, kam bei der Abschiedsveranstaltung ein Teilbetrag von 250 Euro zustande, wobei gleichzeitig ein Gemälde von Klaus Lambacher entstand und bei der Versteigerung durch den Rotary Club Illertissen-Iller-Günz für stolze 500 Euro einen neuen Besitzer fand. „Uns war es wichtig, dass der Erlös unserer Aktion in Vöhringen verwendet wird“, so die Vorsitzende des Kunstforums, Gabriele Reh-Höb. (rfu)