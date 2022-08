Rote Rosen zur goldenen Hochzeit des Ehepaars Reissner

Lokal Richard und Roswitha Reissner aus Vöhringen feiern ihr 50. Ehejahr. Die beiden haben auch im Ruhestand noch einiges zu tun.

Passender hätte ein Geschenk zur goldenen Hochzeit wohl kaum sein können. Richard Reissner überreichte Ehefrau Roswitha 50 rote Rosen zum 50. Jahrestag ihrer Trauung. Da freute sich auch Vöhringens Bürgermeister Michael Neher mit, der das Paar am Jahrestag seiner Trauung besuchte und Glückwünsche der Stadt überbrachte.