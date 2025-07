Ruckedigu, Blut ist im Schuh: Das Jugendtheater Spectaculum zeigt „Aschenputtel“

Wer die Grundschule Illerberg an diesem Nachmittag betritt, glaubt sich verlaufen zu habe. Denn er meint in einem großen Raum gelandet zu sein, in dem das Innere mehr Ähnlichkeit mit einem Lager als mit einer Schulaula hat. Große grob gefertigte Tische, beladen mit Küchengeschirr in vielerlei Formen und Farben, Stühle, alte Sessel, ein Teewagen, Kleiderbügel liegen fein säuberlich gestapelt auf dem Boden – es herrscht ein herrliches Durcheinander. Und mitten in dem Krimskrams, der auf der Bühne zu farbigen Dekoration für das Märchen „Aschenputtel“ mutiert und dann per Lkw ins Kulturzentrum zur Aufführung gefahren wird, steht ein riesiger Baum aus Pappmaschee, handgemacht von den Spielern.

