Rund 180 Kilo schwere Kupferbolzen von Werksgelände gestohlen

Auf schwere Beute hatten es Unbekannte auf einem Werksgelände in Vöhringen abgesehen. Die Polizei ermittelt nach dem Diebstahl.

Jemand hat mehrere große Bolzen aus Kupfer von einem Werksgelände in Vöhringen gestohlen. Eine schwere Beute, immerhin hat ein Bolzen ein Gewicht von rund 180 Kilogramm. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Diebstahl in der Nacht zum Mittwoch gegen 2.30 Uhr. Mehrere Personen verschafften sich durch gewaltsames Öffnen des Zauns Zugang zum Gelände. Ein Mitarbeiter im Werksschutz konnte via Überwachungskamera ein verdächtiges Fahrzeug - einen Kastenwagen - wegfahren sehen und verständigte die Polizei. Eine umfangreiche Fahndung nach dem Fahrzeug blieb erfolglos. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen sicherte Spuren.

Der tatsächliche Entwendungsschaden kann noch nicht verlässlich beziffert werden, da noch unbekannt ist, wie viele Bolzen entwendet wurden. Die Polizeiinspektion Illertissen hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)