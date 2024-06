Der mit den Affen lebt: Vöhringer leitet seit 17 Jahren den Affenberg Salem

Der aus Vöhringen stammende Primatologe Roland Hilgartner, Direktor des Affenbergs Salem, gibt in seiner Heimatstadt Einblick in seine Forschungsarbeit.

Beschäftigte von Fernsehen, Radio und Printmedien geben sich bei Roland Hilgartner in Salem am Bodensee die Klinke in die Hand. Denn als Direktor des Affenberges wird er immer wieder über seine Erfahrungen mit Berberaffen befragt. Die Verhaltensweisen dieser Tiere sind seine Passion. Wer mit ihm spricht, spürt seine Leidenschaft und wie sehr ihm das Leben der rund 200 Bewohner des Freigeheges am Herzen. Der aus Vöhringen stammende Wissenschaftler betont aber sofort: "Wir sind kein Zoo, die Tiere leben in einem 20 Hektar großen Freigehege wie in freier Wildbahn. Besucher sind mittendrin und können das Verhalten der Affen beobachten."

Vor 17 Jahren öffnete sich für ihn die Tür zum Affenberg Salem, er übernahm dort die Leitung als Direktor. Schon damals war dies Thema für die Illertisser Zeitung. "Ja, das war mein erstes Interview", erinnert sich der 47-jährige und lacht. Jetzt blickt er auf all diese Jahre seiner Tätigkeit in Salem zurück. In den Wintermonaten, wenn der Publikumsmagnet geschlossen ist, bereist er die Welt. Sein Interesse gilt unbekannten Dschungelwelten, "denn da gibt es noch einige weiße Flecken", sagt er. Am 8. Juni kommt er in seine Heimatstadt, um in einer Multivisionsschau über seine Forschungen zu berichten.

Er beobachtete einen Falter, der Tränenflüssigkeit eines Vogels trinkt

Etwas Neues zu entdecken ist wohl der Traum eines jedes Forschers. Der erfüllte sich für Roland Hilgartner auf Madagaskar. Er erblickte bei einer Nachtexursion etwas so Außergewöhnliches, dass es ihm fast den Atem nahm. Auf dem Kopf eine Vogels saß ein großer Nachtfalter, der sich von der Tränenflüssigkeit eines schlafenden Vogels ernährte. Dafür nutzte der Falter seinen feinen Rüssel, den er in den Rand des Auges des Vogels führte. "Ein Verhalten, das bisher gänzlich unbekannt war, und über das sogar - nachdem ich die Beobachtung wissenschaftlich veröffentlicht hatte - in der New York Times berichtet wurde", schreibt Hilgartner in seinem neuen Buch "Das Geheimnis der Tränentrinker".

Mit seiner wissenschaftlichen Arbeit begann er in Madagaskar, einem Inselstaat im Indischen Ozean, vor der Ostküste des südlichen Afrikas gelegen. Diese Insel nimmt in Hilgartners Leben einen besonderen Platz ein. Dort lernte er nämlich seine Frau Mamisolo kennen, was übersetzt "süßer Wandel" heißt. Sie unterstützt ihn bei seinen Arbeiten und Forschungen. Vor allem kann er sich auf ihren sicheren Blick für ein gutes Foto verlassen. Hilgartner schreibt regelmäßig auch für den international renommierten Verlag National Geographic.

Auch Reptilien gilt sein Interesse

Mit dem tropischen feuchtwarmen Klima der Insel kommt der Wissenschaftler gut zurecht. Und auch mit dem, was dort auf der Insel kreucht und fleucht. "Es gibt keine großen Raubtiere und Giftschlangen auch nicht. Aber andere schon." Als Forscher gilt auch Reptilien sein Interesse. Dann packt er die Schlange geschickt am Schwanz, den Kopf hält er mit einem Stock in Schach, dann zückt der leidenschafticher Fotograf die stets griffbereite Kamera und fotografiert. Wie geht das mit nur zwei Händen? Da habe er sich im Laufe der Jahre so manche Tricks angewöhnt, erzählt Hilgartner.

Sein Interesse für alles, was mit Natur zu tun hat, wurde schon als Kind geweckt, wenn er an der Hand des Vaters im Wald unterwegs war. Daraus erwuchs auch sein Interesse an den Tropen. Dies verstärkte sich in seiner Schulzeit am Illertal-Gymnasium. Der Schule fühlt er sich heute noch als Mitglied des IGV-Freundeskreises verbunden. Auf einer Reise nach Sumatra hatte er Gelegenheit, in einer Forschungsstation zu arbeiten. "Das war für mich so faszinierend, da stand mein Entschluss fest: Ich studiere Biologie." An der Universität Ulm schrieb er seine Diplomarbeit über die Verhaltensweisen von Lemuren. Seine Kenntnisse für diese Arbeit sammelte er in Madagaskar. Das Thema seiner Doktorarbeit lautete "Nachtakive Wieselmakis". Es war ein Vorschlag des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen.

Die weiblichen Berberaffen pflegen ebenfalls Kontakte

Und wie war sein Weg nach Salem? Da sagt Hilgartner einfach nur: "Ich war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort." Für ihn ist die Beobachtung der Berberaffen faszinierend. Man könne die Tiere in ihrem natürlichen Verhalten betrachten, wie sie Strategien im Umgang miteinander entwickeln. Hilgartner spricht von einem "Netzwerk". Das Erstaunliche an seiner Beobachtung: Nicht nur die männlichen Affen pflegen Kontakte, auch die weiblichen. Nicht jede will die Favoritin des Alpha-Männchens sein.

Vor Jahren wurde eine Anzahl von Berberaffen in Marokko, ihrer eigentlichen Heimat, ausgewildert. Als er nach Jahren schauen wollte, was aus der Population geworden war, stellte Hilgartner enttäuscht fest, dass der Bestand weiter rückläufig ist. Schuld daran sei die Zunahme der Viehzucht, die mehr Grünland für sich beansprucht.

Für Hilgartner ist Salem eine Lebensaufgabe: "Ich möchte gerne den Menschen die Augen öffnen für die Natur, dass man den Tieren auf Augenhöhe begegnet und da liegen die Worte "Respekt haben" nahe." Was er mit seiner Bilderschau mit modernster Technik aufzeigen und den Besuchern mit auf den Weg geben will, ist Staunen, ja Ehrfurcht vor der Natur. Er wird den Besuchern Bilder aus noch unberührten Gebieten zeigen, wobei der Dschungel bei Tag und Nacht mit seiner fast geheimnisvollen Welt im Mittelpunkt stehen wird.

Termin: Die Multivisionsschau "Dschungelwelten - 1900 Tage Expedition in den Tropen" ist am Samstag, 8. Juni, 20 Uhr, im Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen zu sehen. Karten gibt es im Vorverkauf im Kulturamt der Stadt in der Wannengasse, an der Kasse der Ratiopharm-Arena Neu-Ulm, in der Bücherwelt Senden und unter www.reservix.de sowie an der Abendkasse.