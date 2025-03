SC Vöhringen entscheidet über mögliche Doppelspitze im Vorstand

Bei der Jahreshauptversammlung des Sportclub Vöhringen am Freitag, 21. März, um 19.30 Uhr im Karl-Eychmüller-Sportpark geht es um eine Neuorientierung des Vorstandes. Gab es bisher eine Person im Amt des Vorsitzenden mit einer Reihe von Stellvertretern, wird die Versammlung darüber entscheiden, ob es künftig eine Doppelspitze geben wird.

Die Vorsitzende Silvia Koch hat im Juli 2022 das Amt angetreten. Persönliche Gründe haben sie jedoch veranlasst, in ihre Heimat, den Spreewald, zurückzukehren. Anlass ist die Akzeptanz des Erbes ihres Vaters.

Hat der SC Vöhringen künftig eine Doppelspitze?

Der Einladung an die SC Mitglieder zu dieser Versammlung sind zwei Vorschläge für eine Satzungsänderung beigefügt. Diese beinhalten zwei Möglichkeiten: In der ersten Version heißt es, der Vorstand besteht aus dem ersten Vorstand und drei bis sechs stellvertretenden Vorsitzenden. In der zweiten Version ist die Rede von mindestens einem Vorsitzenden, höchstens aber bis zu zwei gleichberechtigten Vorsitzenden.

Nach dem Tod des Vorsitzenden Christoph Koßbiehl war es schwierig, einen neuen Vorsitzenden zu finden. Damals sprang Silvia Koch in die Bresche.