SC Vöhringen gewinnt den Baden-Württemberg-Cup 2024

Das Inline-Rennteam des SC Vöhringen gewann auch 2024 den BaWü-Cup mit großem Abstand vor der TG Tuttlingen und dem TV Unterlenningen. Das letzte von insgesamt sechs Rennen der Serie wurde Ende September in Nagold ausgetragen. Auch hier zeigten die Läuferinnen und Läufer des SCV starke Leistungen und verteidigten dadurch erfolgreich den Titel. Elias Prestele (U10), Fabian Nothers (U12), Laura Neff (U18) und Vanessa Rogel (U21) erreichten im dort ausgetragenen Slalom-Rennen jeweils erste Plätze. Die Gesamtwertung wurde in fast allen Altersklassen vom SCV dominiert. Theresa und Johannes Nothers (beide U8), Elias Prestele (U10), Tim Prestele (U16), Vanessa Rogel (U21) und auch Sinah Rogel bei den Damen gewannen ihre Altersklassen. Zweite Plätze belegten Fabian Nothers (U12), Jannis Knirsch (U14), Laura und Jonas Neff (U18) und Falk Teuber bei den Senioren. Den dritten Platz auf dem Siegertreppchen konnten sich Jennifer Maier (U10), Noah Teuber (U16) und Henry Lanz (U18) erkämpfen. Mit diesem Rennen in Nagold ging die bisher erfolgreichste Saison der SCV-Inliner zu Ende. Hervorzuheben sind insbesondere die beiden Weltmeistertitel für Nikola Yousefian. Dank gebührt aber auch dem engagierten Trainerteam und den Betreuern und Eltern, die das Rennteam durch Fahrdienste, Auf- und Abbau der Trainingsstrecken und auch finanziell unterstützten. Dank gilt aber auch der Stadt Vöhringen für die Zurverfügungstellung der Trainingsstrecken und auch den Landwirten, die durch die hieraus entstehenden Streckensperrungen immer wieder Umwege in Kauf nahmen. In der wohlverdienten Winterpause sind die Rennläufer jedoch nicht tatenlos; mit Konditions- und Koordinationstraining beginnt bereits die Vorbereitung auf die neue Inline-Saison 2025.

